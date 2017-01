Il comandante Bezzon esordisce negli Ebook

Emiliano Bezzon, comandante della polizia locale di Varese, esordisce “in solitaria” nella narrativa – dopo due libri scritti a quattro mani con Cristina Preti – con “Il manoscritto perduto di Siddartha“, un noir psicologico ambientato in un paesaggio lacustre e montano a noi molto noto: quello del lago di Lugano.

Con una nuova protagonista: non più una donna carabiniere (come aveva già anticipato a Varesenews qualche tempo fa) ma Giorgia del Rio, affascinante psicologa di coppia milanese di mezza età, che si reinventa come investigatrice privata sulle piste di mariti infedeli.

Il nuovo mestiere la porta a lunghi appostamenti vicino a Lugano, all’uscita dei postriboli legali svizzeri frequentati soprattutto da italiani in cerca di facili avventure. L’indagine riporta Giorgia nei dintorni dei postriboli svizzeri e nei luoghi dove ha a lungo vissuto il suo scrittore preferito, Hermann Hesse, che visse gli ultimi anni della sua vita a Castagnola.

E proprio il manoscritto di Siddharta, il romanzo più celebre di Hesse, si rivelerà al centro dell’intrigo che Giorgia riuscirà a risolvere. Per farlo, sceglie la nuova formula dell’EBook: il libro è infatti distribuito attraverso il colosso dell’editoria on line Amazon, proprio a partire da oggi, 30 gennaio 2017.