Il comprensivo Aldo Moro cerca un nuovo dirigente

Rosanna Ciccarelli non è più alla guida del comprensivo Aldo Moro di Saronno in via Santuario. La sede risulta vacante ed è disponibile per una reggenza.

Così, infatti, prevede una comunicazione pubblicata ieri, 3 gennaio, dall’Ufficio scolastico lombardo. La ricerca è tra dirigenti che si offrano di assumere temporaneamente la gestione del comprensivo fino alla fine di agosto 2017.

Finisce una storia tormentata che, soprattutto a inizio anno, ha visto genitori ma anche docenti criticare l’operato della preside. Da allora le tensioni interne non si sono smorzate fino alla decisione di chiudere l’esperienza e di pensare a una nuova gestione per la seconda parte dell’anno scolastico.