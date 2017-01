Il Comune premia i progetti innovativi nel ricordo dell’ingegner Marchetti

Foto varie

L’amministrazione comunale di Vergiate in collaborazione con il “Gruppo lavoratori seniores SIAI Marchetti” ha bandito un concorso a premi che intende valorizzare e premiare chi realizzerà progetti innovativi in ambito aereonautico, per celebrare e valorizzare la figura dell’ingegner Alessandro Marchetti a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

Un concorso destinato a studenti degli istituti d’istruzione di secondo grado della Provincia di Varese e ai cittadini vergiatesi che vuole mettere in moto la creatività attorno ad una figura simbolo del territorio con nuovi progetti innovativi, di carattere tecnologico e non, in ambito aereonautico.

Una figura, quella di alessandro Marchetti, che ha incarnato lo spirito innovativo e la genialità progettuale in particolare del territorio della provincia di Varese e dell’azienda SIAI che porta il suo nome.