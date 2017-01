Il Comune rifà il look ai parchi giochi per bambini

Nuovi giochi installati nel parco di via Kennedy

Nella settimana dal 27 al 30 dicembre la ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale delle opere di manutenzione sui giochi esistenti ha effettuato per le strutture presenti nei parchi pubblici di Malnate ed all’interno del giardino dell’asilo nido comunale, interventi di controllo e messa in sicurezza di tutti i giochi esistenti, eliminando le criticità presenti.

Dove non è stato possibile effettuare un intervento definitivo di manutenzione si è optato per una sostituzione competa del gioco.

Il sindaco Samuele Astuti e il vice sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Piero Battaini dichiarano: «Si tratta di un piano di manutenzione e messa in sicurezza a cui tenevamo particolarmente: infatti crediamo molto nel diritto dei bambini allo svago e al tempo libero e il gioco è sicuramente parte di questo progetto. Ciò è decisivo che avvenga in sicurezza per tutti e quest’operazione ha proprio questa finalità. Un ringraziamento all’ufficio tecnico per aver seguito la pratica dando la giusta priorità che noi stessi avevamo richiesto».

Di seguito si elencano i parchi oggetto di intervento.