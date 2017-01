Il concorso fotografico besnatese mette in palio 550 euro

SONY DSC

Giunge alla sua terza edizione il Concorso Fotografico Città di Besnate, ideato e organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione La Stazione della Musica e l’Associazione culturale Stefano d’Orto.

“Una storia in un istante” il titolo scelto quest’anno: ai partecipanti viene richiesto di narrare per immagini. Di catturare in uno scatto un momento capace, nella sua unicità, di azionare la fantasia dell’osservatore, permettendogli di percepire quello scorcio di realtà imprigionato nella fotografia.

Il concorso si rivolge ad adulti e ragazzi (anche minorenni) e verrà presentato nelle scuole del territorio, promuovendo la cultura dell’immagine. Il bando si chiuderà il prossimo 27 marzo, alle ore 12:00.

Domenica 2 aprile saranno proclamati i vincitori, durante la festa appositamente organizzata in Piazza Mazzini. I 30 migliori scatti saranno esposti nel Palazzo Comunale per una settimana.

Al primo classificato verrà consegnato un premio di 250 euro; al secondo di 150 euro; al terzo di 100 euro; al quarto di 50 euro.

Importi tutti spendibili in corsi, attività di didattica o book fotografici alla Stazione della Musica, o in woorkshop fotografici organizzati dall’associazione Stefano d’Orto.

Bando e modulo d’iscrizione sono scaricabili.