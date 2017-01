Il corteo funebre arriva al cimitero, ma non c’è il posto per il defunto

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Il corteo funebre arriva al cimitero ma non c’è nessuna buca dove posizionare la bara. È accaduto nei giorni scorsi, il 21 gennaio, al cimitero di Cassina Ferrara, in via Prampolini, al termine di un funerale, quando i parenti del deceduto non hanno trovato il posto per posizionare il proprio caro. Anzi, hanno trovato gli operai che cercavano inutilmente di scavare nel terreno ghiacciato.

Sono quindi partite le chiamate al Comune, l’indignazione di parenti e amici, ma soprattutto le lamentele per una situazione che non si sarebbe dovuta verificare. Il defunto è così stato riportato alla camera ardente di Garbagnate e i lavori di scavo sono proseguiti nel pomeriggio.

Nelle ultime ore è arrivata anche la spiegazione ufficiale del Comune che ha ricostruito l’accaduto, illustrando che il contratto prevede un ammenda di 100 euro per la ditta appaltatrice della gestione del cimitero. Nel testo anche le scuse del sindaco Alessandro Fagioli alla famiglia del defunto «per il disservizio causato dall’inefficienza della ditta appaltatrice. Purtroppo il contratto in atto non prevede una penale elevata per questo tipo di inadempienza che produce forti disagi ai cittadini già colpiti dal lutto. Ho già provveduto a dare indicazioni all’ufficio competente affinchè nel bando di gara del nuovo contratto vengano previste garanzie per evitare il ripetersi di episodi del genere».

Il testo completo della ricostruzione del Comune sull’accaduto: