Il Falò di Sant’Antonio

Le prime foto del Falò di sant'Antonio di Varese. Tradizionale appuntamento organizzato dai Monelli della Motta e che si è svolto sabato sera, 16 gennaio. Le immagini sono state scattate dai lettori e lasciate nel gruppo Facebook "Oggi nel varesotto"

Ecco la diretta del Falò di Sant’Antonio in Piazza della Motta. Come da tradizione la pira è stata accesa poco prima delle 21, davanti alla bellissima chiesa. Un appuntamento irrinunciabile per i varesini e non solo.

LA DIRETTA FACEBOOK DEL FALO’