Il genio di Lorenza Mazzetti in un documentario firmato Della Casa

In occasione della Giornata della memoria, il BA Film Festival – in collaborazione con l’Istituto Antonioni – propone, venerdì 27 gennaio, una serata dedicata alla scrittrice e regista Lorenza Mazzetti, testimone degli orrori perpetrati dai nazisti, con la proiezione del documentario “Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti” realizzato da Steve Della Casa, direttore artistico del Baff, e da Francesco Frisari, presentato all’ultima edizione del festival di Venezia.

L’appuntamento, al quale saranno presenti Lorenza Mazzetti e Francesco Frisari, oltre alla direttrice dell’istituto Minnie Ferrara, che introdurrà la serata, sarà alle 21 a Villa Calcaterra, attuale sede dell’Istituto Antonioni, luogo particolarmente significativo perché occupato da un comando tedesco durante la seconda guerra mondiale.

Sinossi del documentario. Il “genio” di Lorenza Mazzetti è lo sguardo fiabesco e profondo con cui vive e racconta la sua storia straordinaria, e le tante opere che da questa nascono. Adottata da bambina dalla famiglia Einstein, che verrà poi sterminata dalle SS davanti ai suoi occhi, nei primi anni cinquanta va a Londra per dimenticare. Riesce a entrare nella celebre Slade School of Fine Art chiedendo di essere ammessa “Perché sono un genio!”: non sapeva che altro dire. Ruba una cinepresa, si inventa regista e gira K, un film sulla persona che sente più vicina, Kafka. Fonda il Free Cinema e rivoluziona il cinema inglese con Lindsay Anderson, Karel Reisz e Tony Richardson. Torna in Italia, ritrova la gemella Paola e ricorda la tragedia rimossa, scrive così Il cielo cade, il diario divertente e tragico di una bambina che racconta il fascismo, la guerra e quanto le è successo. Nel film incontriamo questa donna con la libertà dell’infanzia sempre addosso, fra ricordi, animazioni dei suoi quadri, vita d’oggi e gli amici e i testimoni della sua storia, Bernardo Bertolucci e Malcolm McDowell.

La proiezione è inserita nel calendario di iniziative della città di Busto Arsizio per la Giornata della memoria.