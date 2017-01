«Il ghiaccio cede, non pattinate sul lago di Ghirla»

Lago di Ghirla gelato

Lo scoiattolo Scrat prende la ghianda, la stacca dal ghiaccio e apre una crepa che fa partire l’Era glaciale. Un cartone animato, che però rende bene l’idea di cosa possa accadere sul lago di Ghirla semi ghiacciato: basta un passo falso, e il ghiaccio si apre.

Il ghiaccio c’è, ma sotto ci sono decine di metri d’acqua: per questo con le sue pur basse temperature andarci sopra a pattinare è fortemente sconsigliato.

Il ragionamento non fa una piega, soprattutto se a pronunciarlo è il sindaco del paese che fin da giovanissima proprio qui pattinava.

«Ma allora era un po’ diverso, esistevano ancora le stagioni, e ghiacciava molto prima, sebbene sia sempre stato pericoloso pattinarci. Ricordo che una volta, avrò avuto 13 anni, con un’amica andai a pattinare e restammo divise dopo che una enorme crepa si aprì sul ghiaccio».

Per questo la sindaca lancia un appello, rivolto perlopiù a chi non conosce i posti: domenica scorsa erano molte le persone arrivate qui in Valganna a pattinare, fermandosi sul lago di Ghirla.

«Una scelta sbagliata, per due motivi – spiega Jardini – . In primo luogo è pericoloso: il ghiaccio si può rompere, e finire nell’acqua gelata in questa stagione potrebbe risultare fatale. Poi perché a un minuto d’auto c’è un posto dove l’acqua è più bassa e gelata e non si corrono rischi: si tratta della torbiera, proprio dietro alla badia di Ganna. Luogo che i residenti ben conoscono».

In mattinata, anche il consigliere provinciale Paolo Bertocchi è intervenuto sull’argomento con un post: «La Valganna è un piccolo spettacolo della natura, soprattutto d’inverno. Come tale però va conosciuta e rispettata. Bene ha fatto Bruna a ricordarlo. Per pattinare c’è la Torba, il ghiaccio del laghi di Ghirla e di Ganna (riserva naturale) è da ammirare, ma dalla riva».

Il lago di ganna, il primo che si incontra viaggiando da Varese, è infatti un parco naturale: non si può né pescare, né pattinare.