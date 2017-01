Il grande giorno della Giöbia è arrivato

I fantocci che verranno bruciati l'ultimo giovedì di gennaio per la tradizionale Gioeubia

Il grande giorno della Giobia 2017 è arrivato. Dalle prime ore di questa mattina i fantocci preparati da molte associazioni bustocche sono esposti nelle piazze e lungo le vie di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Le gioeubie di Busto del 2017 4 di 17

Qualcuna -come quelle di alcune scuole- è già stata data alle fiamme ma è quando calerà il sole che si accenderà la maggior parte dei roghi. Come sempre il cuore principale della manifestazione sarà nel centro della città dove a partire dalle 19 inizierà la festa ma fantocci saranno dati alle fiamme in ogni angolo della città.

L’elenco completo potete trovarlo cliccando qui mentre potete seguire in diretta tutti i falò con la diretta multimediale di VareseNews. Chiunque potrà contribuire al racconto collettivo usando Instagram e Twitter con l’hashtag #gioeubia2017. Il liveblog si può consultare cliccando qui.

Nel frattempo ecco il live video di presentazione di tutte le gioeubie di quest’anno presenti in piazza Santa Maria