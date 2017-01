Il grande racconto collettivo della Gioeubia

La Gioeubia di Gallarate ad Arnate

Dopo il falò di Sant’Antonio è arrivato il momento della Gioeubia, il tradizionale fantoccio che viene dato alle fiamme e che – nella tradizione – dovrebbe portarsi via anche il freddo inverno e le negatività dell’anno precedente.

In tutto il Basso Varesotto l’ultima settimana di gennaio, generalmente il rogo è previsto per l’ultimo giovedì del mese, è caratterizzata dalla preparazione dei fantocci e dall’accensione di questi roghi che diventano occasione per feste di piazza con piatti della tradizione (risotto con la luganega o polenta e bruscitti) e l’immancabile vin brulè.

Come accade da qualche anno a questa parte Varesenews apre un liveblog dedicato all’evento e al quale potranno partecipare i lettori attraverso i propri profili social su Instagram e Twitter. L’hashtag da usare per entrare nel grande racconto collettivo è #gioeubia2017