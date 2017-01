Il Gruppo Teatrale Crennese si prepara a festeggiare i 20 anni

crenna generiche generica

Vent’anni a calcare il palcoscenico. Da quello dell’oratorio di Crenna a tanti altri, forti del riconoscimento (da parte del pubblico) di compagnia teatrale amatoriale di qualità. Vent’anni è il traguardo tagliato dal Gruppo Teatrale Crennese, che celebrerà l’anniversario del 1997 con una mostra speciale, di foto, costumi e video.

Il GTC nasce il 27 gennaio 1997 presso l’oratorio di Crenna per volere di un gruppo di amici con lo scopo di iniziare un percorso culturale e di aggregazione. Dieci anni più tardi è stata costituita l’associazione. Da vent’anni il GTC rappresenta una dinamica realtà culturale cittadina, promuove il teatro come canale di espressione, comunicazione e aggregazione.

Nel corso degli anni il GTC si è confrontato con generi e autori di teatro molto diversi tra loro: da Agatha Christie a Woody Allen, da Pirandello a De Filippo passando per Oscar Wilde, Moliere, Scarpetta e molti altri. Il filo conduttore è stata la passione per il teatro stesso e la voglia di ciascuno di impegnarsi nel gruppo.

Per i 20 anni del gruppo, il GTC ha deciso di portare in oratorio a Crenna una mostra speciale: costumi, scenografie, foto e video animeranno e racconteranno ciò che gli attori hanno portato in scena sul palco crennese; vent’anni fatti di entusiasmo, fantasia, coraggio, amicizia e impegno. Impegno che si è tradotto non solo nella recitazione, ma anche nel lavoro di scenografia e nella preparazione dei costumi, nella scelta delle luci e dei suoni, senza dimenticare l’adattamento testi e la regia.

A partire da venerdì 27 gennaio fino a gomenica 5 febbraio tutti i sabati dalle 17:00 alle 20:00 e tutte le domeniche dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 sarà gratuitamente aperta al pubblico, presso l’oratorio di Crenna in via Edmondo de Amicis 2, la mostra “Tutti Insieme in Scena” che riassumerà la storia 20ennale del GTC.Durante la serata di inaugurazione, in programma per venerdì 27 gennaio a partire dalle ore 19, verrà inoltre presentato un libro testimonianza di questi vent’anni sulle scene curato dal regista del gruppo, Pietro Zoia; seguirà rinfresco.

Per maggiori informazioni sulla mostra e sul gruppo teatrale è possibile consultare il sito www.gruppoteatralecrennese.jimdo.com o la pagina FB GTC – Gruppo Teatrale Crennese.