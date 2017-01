Il lago Maggiore visto dal drone

foto generiche tempo libero

Il Lago Maggiore visto da un drone. Le splendide immagini sono state realizzate e montate da Matteo Marton che ci ha segnalato il suo canale Vimeo dove è possibile trovare tanti bellissimi video realizzati col in suo drone.

Tutti i video sono stati svolti nel pieno rispetto delle regole, non come quello di laveno che avete condiviso i n pieno centro abitato o tanti altri che ho visto. Attenzione che esiste una normativa ENAC per SAPR ben precisa e molto stringente anche sulle zone di volo.

Sono attualmente in possesso del brevetto di volo per SAPR (sistemi aerei a pilotaggio remoto).