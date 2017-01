Il Legnano strappa un punto a Casale e non è più ultimo

Il Legnano pareggia 0-0 sul campo del Casale nel recupero della 17esima giornata di campionato del Girone A di Serie D e non è più ultimo in classifica.

I lilla, grazie a questo punto ottenuto, salgono a quota 14 in graduatoria, sorpassando la Bustese ferma a 13.

Si tratta del quarto risultato utile consecutivo per il Legnano, che ha vinto 1-0 contro la Varesina, pareggiato 2-2 in casa della Pro Sesto e impattato 0-0 sia oggi, sia alla 16esima contro il Bra.

CLASSIFICA: Caronnese 41; Varese 39; Chieri 38; Cuneo 36; Borgosesia 33; Pro Sesto 31; Inveruno 30; Casale 29; Folgore Caratese 24; Gozzano 23; OltrepoVoghera 20; Bra, Varesina 19; Pinerolo, Pro Settimo 17; Verbania 16; Legnano 14; Bustese 13.

ECCELLENZA – Nel recupero del girone A, la Sestese di mister Fiorenzo Roncari perde 2-0 in casa dell’Ardor Lazzate. Per i lazzatesi sono andati in rete nella ripresa Iacovelli e Grassi, e con questi tre punti consolidano la propria posizione in zona playoff. Ultimo posto, sempre con una gara in meno, per la Sestese, che con 11 punti è appaiata a Vittuone e San Giuliano.

CLASSIFICA: Arconatese 41; Verbano 38; Busto 81 35; Pavia 34; Ardor Lazzate 30; Fenegrò 26; Sancolombano, Union Cassano 25; Fbc Saronno 20; Calvairate, Lomellina 19; Trezzano 17; Brera 15; Accademia Pavese 13; Sestese, Vittuone, San Giuliano 11.