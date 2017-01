Il mago ventriloquo per la festa degli auguri di Avis

via Morosini

Torna l’appuntamento con la tradizionale “Festa degli Auguri Avis Varese”: il sodalizio varesino, infatti, è solito salutare l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento dedicato ai piccoli e alle loro famiglie.

Quest’anno l’evento è in programma per domenica 15 gennaio alle ore 16 presso il Centro Giovanile della Parrocchia di San Carlo di via Giannone a Varese (ingresso gratuito).

Sarà un piacevole pomeriggio in compagnia del mago ventriloquo Andrea Fratellini e dei suoi divertenti personaggi.