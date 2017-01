Il mondo della musica piange al funerale di Andrea Cajelli

Foto varie

Erano in tantissimi a riempire la chiesa parrocchiale di Varano Borghi, anche al di fuori sul sagrato, per dare l’ultimo saluto ad Andrea Cajelli, per tutti il “Cajo”.

Un commiato arrivato a pochissime ore di distanza dal momento in cui la notizia della sua scomparsa ha raggiunto tutti. I parenti, gli amici e i tanti, tantissimi, musicisti che con lui avevano lavorato e in lui avevano trovato professionalità e passione.

Non è un caso che i due fili conduttori tra tutte le persone presenti alla cerimonia fossero la musica e l’amicizia per Andrea. E che per tanti fossero sostanzialmente la stessa cosa.

Foto varie

La “Sauna Recording Studio”, lo studio di registrazione dove Andrea Cajelli lavorava in riva al lago di Comabbio, era diventato per molti un luogo simbolo della passione musicale ma anche un luogo di svago e il nodo centrale di un’intera scena musicale tra la provincia di Varese e l’Italia.

Ma non c’erano solo musicisti, seppur la musica rappresentasse una fetta fondamentale della sua vita, a salutarlo anche e soprattutto l’affetto degli amici più cari e di mamma Ornella, papà Mario e la sorella Chiara.