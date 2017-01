Il paese fa festa con i suoi sportivi

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Gemonio del 141Tour, il 9 settembre 2015

Giornata dedicata allo sport locale, quella di sabato 7 gennaio a Gemonio. Grazie alla collaborazione tra la Commissione Sport e Tempo Libero del Comune, la Pro Loco e le società locali, sui campi del complesso di via Curti andranno in scena una serie di partite con protagonisti gli atleti di ieri e di oggi.

L’appuntamento è dedicato alla memoria di Battista Contini, allenatore di lungo corso (e papà del calciatore professionista Matteo, ex Parma, Napoli e Saragozza) scomparso alcuni anni fa, che ha collaborato per alcune stagioni con la Spes, squadra legata all’oratorio e impegnata nei campionati del CSI.

Il programma è davvero ricco: si comincia alle 14,30 “sotto rete” con lo spazio dedicato alla pallavolo.

Alle 15,15 quello che è stato denominato “Old Stars Game”: la attuale Fides di basket giocherà contro una formazione di giocatori che hanno vestito la maglia biancoverde tra il 1994 (anno della fondazione) e il 2010. Tra essi, volo aereo permettendo, ci sarà anche Matteo Jemoli, oggi allenatore in seconda a Trapani in Serie A2.

Dalle 17 in avanti spazio al calcio con tre partite: si inizia con Juventus Gemonio – Vecchie Glorie 1, si prosegue con la partita tra le squadre della Spes (Open – Juniores) per finire con Open 2 – Vecchie Glorie 2.

In serata, su prenotazione, spaghettata nell’area feste adiacente ai campi sportivi.