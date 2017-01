Il Pd riparte dall’energia locale

Foto generiche

Il Pd riparte dagli amministratori locali e Matteo Renzi sceglie proprio la platea di Rimini per riprendere l’azione politica.

Una due giorni, il 28 e 29 gennaio, con una grande partecipazione da tutta Italia. Durante l’assemblea si sono alternate la narrazione di best practice amministrative e tavole rotonde sui temi legati a sanità, investimenti e sicurezza.

La delegazione varesina, molto nutrita, ha visto la partecipazione di oltre 20 tra Sindaci, Consiglieri Comunali e Assessori.

Il Segretario Provinciale del PD di Varese e Sindaco di Malnate Samuele Astuti commenta l’iniziativa: “L’hashtag dell’Assemblea è #energialocale, evocativo di una vera energia presente tra gli amministratori. Chi si misura quotidianamente con scelte che hanno riscontro diretto nelle comunità, conosce la responsabilità derivanti dal governo, anche quando da essere derivano scelte difficili. Ritrovarsi tra gli amministratori ha evidenziato come esista una forte comunità nel Partito Democratico che è poco interessata alle sterili polemiche interne. In questo senso l’intervento del Segretario nazionale Matteo Renzi è stato significativo. Non ha raccolto le provocazioni interne, non si è soffermato eccessivamente sulle azioni del suo Governo ma ha lanciato la vera sfida del nostro tempo: quella tra riformisti e conservatori, tra chi vede le cose che non vanno e prova a cambiarle e chi si limita alla denuncia. Il Partito Democratico si schiera tra chi non si limita all’accettazione dell’esistente ma ha una visione progettuale concreta e di cambiamento”.

All’assemblea, insieme con il Segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, la Vice Segretaria Debora Serracchiani, il Responsabile Enti Locali Matteo Ricci e il Presidente del Partito Matteo Orfini, c’erano anche esponenti del Governo: i Ministri Minniti, Martina, Del Rio e i Sottosegretari Gozi e Rughetti.