Il piccolo spaccio non sfugge alle Volanti

hashish cocaina eroina marijuana

Due denunce e un arresto sono il frutto dell’attività antidroga svolta dal Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio negli ultimi giorni.

Il primo intervento risale alle 23,30 di sabato 7 gennaio quando la Volante, nella centralissima piazza Santa Maria, ha notato un nutrito gruppo di giovani uno dei quali, al passaggio della pattuglia, si è girato di scatto gettando qualcosa in un cestino per la raccolta dei rifiuti (foto archivio).

I poliziotti si sono avvicinati e hanno identificato il giovane in questione come un diciannovenne residente in un comune della zona, che in passato più volte avevano sorpreso con droga da spacciare e che avevano denunciato o arrestato. Perquisendolo, hanno recuperato due dosi di marijuana e un pezzo di hascisc mentre un altro dei ragazzi in sua compagnia, un diciassettenne incensurato, aveva in tasca ben 13 dosi di marijuana e 5 di hascisc.

A casa di quest’ultimo, dove la perquisizione è stata estesa, sono state trovate altre dosi di “maria” e di “fumo”, un bilancino e il classico materiale per confezionare le dosi da vendere. Entrambi sono stati denunciati per la detenzione illegale delle sostanze stupefacenti, probabilmente destinate a giovanissimi clienti frequentatori della “movida” del fine settimana.

L’arresto è stato invece operato alle 22,30 di ieri 10 gennaio quando la Volante, agendo sulla scorta di notizie, raccolte nell’ambiente dei consumatori di droga, ha effettuato una perquisizione a casa di un ventiquattrenne italiano residente in città. Qui gli agenti hanno trovato 5 dosi di cocaina singolarmente confezionate e 900 euro in contanti e, considerati anche gli specifici precedenti del soggetto, lo hanno arrestato per detenzione di droga destinata allo spaccio.