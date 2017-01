Il programma della gioeubia 2017: Prima il falò, poi la cena in piazza

Si avvicina l’ultimo giovedì di gennaio, il giorno della gioeubia. E mentre associazioni e realtà culturali della città sono al lavoro per realizzare i fantocci da bruciare il 26 gennaio, ciò che è già pronto è il programma della serata che avrà -come sempre- il suo cuore nel centro di Busto Arsizio.

Anche per il 2017 il programma seguirà la ricetta ormai collaudata: per tutto il giorno le gioeubie saranno esposte in piazza Santa Maria, luogo da cui si sposteranno prima delle 19. A quell’ora, infatti, nel parcheggio di via Einaudi saranno date alle fiamme e mentre il fuoco si affievolirà, alle 19.30 in piazza San Giovanni inizierà la cena in piazza. Quest’anno il menù prevede risotto con la luganiga, chiacchiere e vino. In caso di maltempo la cena si sposterà nelle sale del Museo del Tessile.

Per cenare è chiesto un contributo di 2 euro che, però, potrà essere utilizzato nei giorni successivi per ottenere uno sconto del 50% sulla pista di pattinaggio allestita in piazza San Giovanni.