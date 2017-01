Il programma della Gioeubia a Sacconago

Foto di Ivano Dall'Amico

Non solo il centro della città, anche Sacconago si prepara a festeggiare la Gioeubia con una ricca festa in piazza prevista per il 26 gennaio.

L’appuntamento qui è per le 19.30 in Piazza della Chiesa Vecchia dove verrà servito il risotto ad offerta libera. Un’ora più tardi, alle 20.30, nella stessa piazza sarà acceso il falò (esposto a partire dalle 14).

L’evento è organizzato dall’associazione commercianti di Sacconago e dalla Famiglia Sinaghina.