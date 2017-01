Il Rally dei Laghi inizia a svelarsi: in lizza ancora le Wrc

Le spettacolari immagini della PS2 del rally 2016

Inizia a delinearsi la 26a edizione del Rally dei Laghi, la gara motoristica più attesa tra quelle che si disputano nel Varesotto che quest’anno è stata inserita in calendario nel fine settimana tra il 24 e il 26 marzo prossimi.

La corsa, giunta all’edizione numero 26 e come sempre organizzata dall’Asd Laghi, è stata inserita anche quest’anno nel calendario della Coppa Italia Rally, prima tappa stagionale di questa competizione, non solo della “Zona 2″ ma dell’intero panorama nazionale. Grazie a ciò a Varese e dintorni sarà nuovamente possibile vedere da vicino le cosiddette WRC, le stesse vetture utilizzate nel campionato del mondo che ha appena preso il via da Monte Carlo (QUI l’articolo sulla partecipazione di Andrea Crugnola). Niente da fare invece per il Campionato Svizzero (per motivi di calendario rossocrociato), che due anni fa aveva “utilizzato” il Laghi come propria prova, ma dalla Confederazione saranno ugualmente parecchi gli equipaggi partecipanti.

CONFERME E NOVITA’

Un motivo in più per confermare il quartier generale della corsa, ovvero Palazzo Estense e i Giardini: non una scelta casuale né soltanto scenografica: alla bellezza ed eleganza della cornice si aggiungono infatti gli spazi adatti a ospitare la manifestazione e gli uffici per tutto ciò che riguarda l’organizzazione.

Le altre conferme riguardano le prove speciali che, in tutto, saranno otto per circa 90 chilometri di tratti cronometrati. Si comincerà tra Caravate e Gemonio con la spettacolare “Colacem 1″ che ogni anno richiama migliaia di spettatori e regala uno show unico. Le speciali successive saranno il Cuvignone (primo passaggio, accorciato, al sabato subito dopo la Colacem, altri due “lunghi” alla domenica), il Sette Termini e la Valganna Alpe Tedesco.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Proprio questi ultimi due tratti saranno investiti dalle prime novità tecniche, perché rispetto al 2016 saranno percorse in senso inverso. Il “Sette” sarà affrontato da Cugliate a Montegrino, la “Valganna Alpe” in direzione da Cuasso a Ghirla. I dettagli saranno comunicati in seguito. «Una gara sempre uguale perde di interesse; in questo modo mischiamo un po’ le carte e crediamo che la nuova conformazione potrà essere più apprezzata» ha spiegato a riguardo Andrea Sabella, il patron dell’Asd Laghi.

ISCRIZIONI CON LO SCONTO

Manca poco meno di un mese all’apertura delle iscrizioni. Il via ufficiale sarà dato alle 7 di giovedì 23 febbraio; sarà possibile aderire sino alle 18 di giovedì 9 marzo. Chi si iscriverà nei primi quattro giorni (entro quindi le 18 di lunedì 27/2) riceverà uno sconto del 15%: essere veloci è meglio, non solo su strada… Per iscriversi la mail di riferimento è rally_dei_laghi@yahoo.it.

LA PARATA

Oltre agli equipaggi che prenderanno parte alla gara, saranno ammessi quelli iscritti alla cosiddetta “parata”: in coda al rally infatti potranno transitare le vetture stradali che permetteranno ai partecipanti di percorrere le strade del “Laghi” ancora chiuse al traffico, senza scopo competitivo.

DIRETTAVN

Se il “Laghi” è una tradizione, anche la diretta di VareseNews inizia ad avere una solida storia alle spalle. E naturalmente, anche quest’anno, il nostro giornale racconterà la gara fin dai giorni precedenti con un lungo liveblog nel quale troverete curiosità, informazioni, immagini e naturalmente le notizie in tempo reale. Chi volesse affiancare VareseNews in questa avventura attraverso una sponsorizzazione può contattare il nostro ufficio commerciale scrivendo a marketing@varesenews.it.