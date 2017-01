Il sindaco in tour ai Ronchi

Gallarate

Giovedì 26 gennaio il sindaco Andrea Cassani sarà ai Ronchi, per il consueto giro settimanale nei rioni.

L’appuntamento con i cittadini è nel pomeriggio alle 14.30 davanti alla macelleria Duchini, in via Sciesa 44. Il primo cittadino sarà a disposizione per raccogliere segnalazioni e consigli da parte dei residenti e dei commercianti. Il capo della giunta di centrodestra girerà poi nel quartiere e alle 16.30 sarà alla Camelot 3SG per il falò della gioeubia.

Gli ultimi due appuntamenti nei rioni saranno giovedì 2 febbraio a Madonna in Campagna e giovedì 9 febbraio a Caiello.