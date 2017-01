Il sindaco: “La città ora è coperta al 90% dalla fibra ottica”

Foto varie

Un anno fa la città di Cassano Magnago era entrata nella lista delle città italiane dove TIM aveva lanciato i servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica che permette di utilizzare la connessione superveloce in grado di raggiungere i 100 Megabit al secondo in download.

A distanza di un anno, secondo quanto spiega oggi l’Amministrazione comunale in una nota, nella quasi totalità del territorio comunale sono disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese.

Il programma ha già consentito di collegare circa 7 mila unità immobiliari. Le attività di scavo e di posa sono state condotte mediante l’utilizzo di tecniche innovative (mini trincea e no-dig leggero), a basso impatto ambientale e con ridotti tempi di lavorazione.

«Ad oggi – dice il sindaco Nicola Poliseno – possiamo annunciare che oltre il 90% del territorio cassanese è coperto dalla fibra ottica e che l’ultima fase del progetto ci vedrà impegnati per arrivare a coprire il 100% del territorio cittadino, preoccupandoci di quelle zone che per problemi logistici ancora non hanno copertura».

Il lancio dei servizi in fibra ottica a Cassano Magnago è il risultato degli importanti investimenti di TIM per la realizzazione in città della rete NGAN (Next Generation Access Network) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.