“Il sogno di Lilli” per non dimenticare

lilli pesaro figlia di una vittima della shoah

In occasione del giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio, presso l’aula magna della Scuola Secondaria dell’I.C. “De Amicis” di Gallarate è stato organizzato dalla Referente culturale, prof.ssa Ridolfo, un incontro d’autore con la scrittrice Sara Magnoli, che ha presentato un suo libro “Il sogno di Lilli”.

L’incontro si è svolto alla presenza degli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado e dei loro docenti. La scrittrice, partendo da un excursus storico sulla Shoà, ha presentato, proiettando anche delle immagini e delle foto alla LIM, il libro scritto insieme alla protagonista della storia, Lilli Pesaro, fonte storica diretta di quel terribile dramma umano.

L’evento è stato fortemente voluto dai docenti per offrire agli alunni più grandi dell’Istituto un’opportunità importante di riflessione e di crescita umana e culturale, per non dimenticare fatti storici così gravi che hanno segnato drammaticamente l’evoluzione del genere umano.