Il teatro Sociale cambia marcia, in 600 per il Capodanno

Lo spettacolo di Martin Stigol ad Anche IO (inserita in galleria)

Il 2017 del teatro Sociale di Busto Arsizio non poteva iniziare in maniera migliore. Sono stati 600 i bustocchi che hanno scelto di passare l’ultimo dell’anno in compagnia degli attori di ScheriMandelli che hanno proposto una commedia di Dario Fo prima della mezzanotte e le canzoni di Gaber e Jannacci dopo i festeggiamenti della mezzanotte.

Le proposte dell’istituzione culturale per eccellenza in città non finiscono di stupire e per questo anche il weekend dell’Epifania sarà caratterizzato da un’iniziativa singolare. Come spiega il coordinatore Antonio Corrado «il teatro non deve rimanere solo all’interno dell’edificio di piazza Plebiscito ma deve uscire e raggiungere chi – soprattutto in questi giorni di festa – non può godere della gioia dello stare in famiglia e dello svago».

Per questo la compagnia teatrale La Zattera, che dall’anno scorso collabora con il Sociale, porterà gioia e allegria nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino tra i piccoli ricoverati. Sabato 7 gennaio, infatti, alle 10,30 gli attori della scuderia di Martin Stigol allieteranno la mattinata con un happening.