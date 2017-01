Il tree-climbing per una potatura “amica” delle piante

Alberi generiche

Continuano a Cardano al Campo gli interventi di manutenzione del verde cittadino. “In particolare – spiega Vincenzo Proto, vicesindaco – si sta intervenendo sulla gran parte delle piante d’alto fusto dell’intero territorio comunale”.

In particolare, nella giornata di sabato 21 gennaio, l’area del campo santo vecchio all’angolo tra via S.Francesco e via Carreggia sarà interessata dalla potatura di alcuni cedri decennali: si interverrà con la tecnica innovativa ed ecologica del tree-climbing. Tale tecnica viene praticata da un operatore che si arrampica direttamente sull’albero con l’aiuto di corde e imbracature.

“In questo modo – continua Proto – la pianta viene rispettata, così come lo spazio circostante e le persone che lo abitano. Si tratta di uno dei più importanti interventi di manutenzione delle piante d’alto fusto fatto negli ultimi anni sul territorio comunale: nei mesi scorsi gli uffici hanno raccolto ed esaminato puntualmente la gran parte delle segnalazioni dei cittadini, verificando con diversi sopralluoghi gli interventi da svolgere. Gli interventi, quantificabili in complessivi 30mila euro, sono stati ricompresi nella convenzione biennale per la manutenzione e gestione del verde cittadino”.

Il dettaglio delle vie interessate dalle potature:

– Piazzetta Via Vittorio Veneto

– Aiuole Via Gramsci

– Via Gramsci-angolo Via Giovanni XXIII (zona circolo Arsaghi)

– Piazza Carù e Via Garibaldi (parcheggio fronte Piazza Carù)

– Via Carreggia

– Via Volta

– Piazza A. da Giussano

– Giardino interno Scuola Materna B. Munari di Via S.Francesco

– Area a parcheggio di Via Cervino.

Interventi in programma nei prossimi giorni:

– Giardini della Costituzione

– Via S.Giuseppe

– Via Carreggia – angolo Via S.Francesco – vecchio Camposanto

– Area verde Via della Prava zona dietro depuratore