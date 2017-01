Il Varese al lavoro sotto la neve

Varese - Gozzano 3-2

Dopo la giornata di riposo concessa da mister Baiano dopo il ko interno con il Cuneo, il Varese è tornato ad allenarsi oggi – martedì 10 – nonostante la leggera nevicata che ha interessato la Città Giardino.

I biancorossi hanno evitato di calcare il prato di Masnago ma si sono allenati sul campo in sintetico del “Franco Ossola” per una prima seduta in vista del prossimo appuntamento agonistico, previsto per domenica 15 a Carate Brianza (QUI le info per andare in trasferta con il Club Passione Biancorossa).

Nessuna novità di rilievo in casa Varese a livello di assenze: ovviamente fermi i lungodegenti Zazzi e Piraccini, a riposo anche Calzi (indisponibile anche domenica) e Giovio, sempre alle prese con qualche problema fisico che anche con il Cuneo (nei 45′ giocati) gli ha impedito di rendere al meglio. Oggi il numero 10 si è sottoposto ad alcune terapie ma è già pronto a tornare in campo nella seduta del mercoledì (sempre che il maltempo non causi qualche cambiamento di programma). L’altro assente di domenica, Granzotto, sta invece recuperando dall’infortunio e si è allenato a parte.

CLUB PER IL BINO – In mattinata una rappresentanza di squadra e società ha preso parte all’inaugurazione di un nuovo club di tifosi biancorossi presso l’Osteria del Ponte di via Maspero a Giubiano. Il club è stato intitolato alla memoria di Pierfranco Bino, che per tanti anni ha seguito il Varese anche per Rete55: Bino è scomparso lo scorso 13 dicembre dopo una breve ma feroce malattia.