Il Varese ritrova il sorriso: 2-0 alla Folgore Caratese

Varese - Folgore Caratese 1-0

Ritrova vittoria e sorriso il Varese, grazie a una buona prova sul campo della Folgore Caratese, che permette ai biancorossi di vincere 2-0 grazie alle reti di Moretti al 9’ e Giovio al 17’ del primo tempo. Luoni e compagni soffrono un po’ a inizio ripresa, ma registrando le posizioni non corrono il rischio di dar fiducia ai padroni di casa e riaprire la contesa. La Caronnese intanto espugna 1-0 Verbania e rimane al primo posto, mentre frena il Chieri, fermato sul 2-2 in casa dalla Pro Settimo, rimanendo dietro un punto in classifica rispetto al Varese, nuovamente secondo in graduatoria.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese vuole riscattarsi della sconfitta contro il Cuneo alla prima del 2017 e mister Baiano attua qualche cambio. In difesa Luoni è al centro della difesa al fianco di Ferri in sostituzione dello squalificato Viscomi, a centrocampo Bottone e Vingiano sono i centrali, mentre sulle fasce con Rolando torna Becchio. In attacco trova spazio dal primo minuto Moretti, che forma la coppia offensiva con Giovio. Nella Folgore Caratese in attacco c’è Marco Massaeo, protagonista del miracolo Sporting Bellinzago, vicino a vestire la maglia biancorossa questa estate quando le due società erano sul punto di fondersi per provare la Lega Pro.

IL PRIMO TEMPO – Parte bene in Varese, che mostra da subito i cosiddetti “occhi di tigre”. I biancorossi passano in vantaggio al 9’ con Moretti, che di testa batte Cavana su un cross di Rolando da destra. Trovato il vantaggio Luoni e compagni non si fermano e al 17’ trovano il raddoppio con Giovio, con un destro potente dal cuore dell’area su cross dalla destra di Talarico. I padroni di casa faticano a trovare spazi con Luoni e Ferri eermetici e al 25’ Becchio con un tiro a giro da lontano va vicino al tris. All’intervallo il Varese chiude così sul 2-0 e con buonissime indicazioni.

LA RIPRESA – Il secondo tempo parte con tre cambi: uno per il Varese con Scapini al posto dell’infortunato Moretti, e due per la Folgore, con Todisco e Capristo che lasciano il campo a Serleti e Simeri, che arriva da una doppietta all’ultima giornata. La squadra di Beoni è più intraprendente, il Varese si abbassa e solo l’imprecisione degli attaccanti di casa, con Simeri di testa al 6’ e Innocenti di destro al 12’, impediscono alla gara di riaprirsi. Il Varese non crea occasioni, ma stringendo le maglie in difesa, riesce anche a fermare l’intraprendenza iniziale della Folgore e portare in porto il 2-0 maturato nel primo tempo. Nel recupero Becchio va vicino al tris, ma Cavana gli para bene il colpo di testa.

TABELLINO

Folgore Caratese – Varese 0-2 (0-2)

Marcatori: al 9’ pt Moretti (V), al 17’ pt Giovio (V)

Folgore Caratese (4-4-2): Cavana; Francescutti, Todisco (dal 1’ st Simeri), Perego, Concina; Cesana, Moreo, Innocenti, Capristo (dal 1’ st Serleti); Puccio, Massaro (dal 30’ st Monni). A disposizione: Citterio, Colonna, Giacinti, Sevo, Lisai, Antonucci. All.: Beoni.

Varese (4-4-2): Pissardo; Talarico, Luoni, Ferri, Bonanni; Rolando (dal 40’ st Innocenti), Vingiano, Bottone, Becchio; Giovio (dal 30’ st Gazo), Moretti (dal 1’ st Scapini). A disposizione: Grillo, Simonetto, Ortolani, Cusinato, Lercara, Benucci. All.: Baiano.

Arbitro: sig. Catastini di Pisa (Dicosta e Fais).

Note: giornata serena e fredda, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 6-9; Ammoniti: Francescutti, Perego per la Folgore Caratese; Bonanni, Luoni per il Varese. Recupero: 2’ + 4’.