Il Varese vuole rifarsi in casa della Folgore Caratese

Varese - Folgore Caratese 1-0

Dopo la sconfitta interna nel primo impegno del 2017 contro il Cuneo, il Varese cerca il pronto riscatto domenica 15 gennaio (ore 14.30) sul campo della Folgore Caratese.

Tenuto conto delle indisponibilità degli infortunati Zazzi, Calzi e Piraccini e della squalifica di Viscomi, con Granzotto tenuto a riposo, saranno due i dubbi da risolvere per mister Ciccio Baiano. In difesa, davanti al portiere Pissardo, la linea difensiva verrà composta dai centrali Luoni e Ferri e dagli esterni Talarico e Bonanni. A centrocampo, con Rolando e Becchio sulle fasce, al fianco di Vingiano sarà ballottaggio tra Gazo e Bottone. Anche in attacco ci sarà un dubbio: con Giovio ci sarà Moretti o Scapini? Domanda che avrà risposta solo a poche ore dal fischio d’inizio.

All’andata il Varese vinse 1-0 (rete decisiva di Scapini) al termine di una gara molto sudata. Da allora però a Carate Brianza molto è cambiato, allenatore compreso, con l’avvicendamento tra Alessio Pala e Loris Beoni. Anche la rosa ha subito diverse variazioni e in attacco il pericolo numero uno per la difesa biancorossa sarà Marco Massaro, il protagonista assoluto della cavalcata dello Sporting Bellinzago, che a dicembre è passato dal Gozzano alla corte di mister Beoni. Alla prima del 2017 la Folgore ha vinto 2-1 in casa dell’OltrepoVoghera, dimostrando di essere in buona forma.

La diretta di VareseNews è già attiva (link).