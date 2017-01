Il Varese vuole ripartire con il piede giusto

Varese - Verbania 2-0

Un gol dell’ex di turno Scapini, sul campo dello stadio “Fratelli Paschiero”, consentì al Varese di inaugurare la Serie D con una vittoria ai danni di una squadra che, qualche mese dopo, arriva a Masnago con l’intenzione di rendere il “favore” per mantenersi in lotta per la promozione.

Parliamo del Cuneo, la prima avversaria del 2017 per Luoni e compagni, pronta al tutto per tutto – si gioca domenica 8 dalle 14,30 – conscia del fatto che perdere altro terreno dagli stessi biancorossi e dal Chieri a inizio ritorno renderebbe più difficile la risalita, affidata nuovamente a una icona della categoria (e della società piemontese) come Salvatore Iacolino.

Al di là di chi c’è dalla parte opposta della barricata però, il Varese deve pensare prima di tutto a se stesso: la strigliata di Baiano dopo la deludente amichevole del giovedì a Sesto Calende potrebbe essere uno stimolo a fare bene. Il mister non varierà, ovviamente, uno schieramento che se non sarà il 4-4-2 puro vedrà al più il leggero arretramento di Giovio sulla linea delle ali, le quali dovrebbero essere Rolando e Innocenti (o Becchio). Senza Granzotto, Bonanni è in predicato di giocare sulla fascia sinistra mentre Gazo contende a Bottone la maglia da mediano accanto all’under Vingiano. Infine, ballottaggio per il centravanti tra il match winner dell’andata, Scapini, e un Moretti pronto alla bisogna.

#DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà campo centrale della nostra consueta diretta calcistica della domenica pomeriggio, già attiva alla vigilia del match con notizie, curiosità e sondaggi-pronostico. Per intervenire i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare uno degli hashtag #direttavn o #varesecuneo su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.