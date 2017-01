Imparare a fotografare con “occhio e cuore”

Le foto de La Focale della giornata di domenica 30 agosto alla Festa Anche Io alla Schiranna

La Focale organizza il sesto “minicorso” di fotografia con cellulare, compatta o reflex. Il corso si terrà a Buguggiate 16-17-22-23-24 gennaio 2017, nella sede del fotoclub in via Trieste 31.

Sarà una full immersion nella fotografia, con il cellulare, la compatta, senza tralasciare la più complessa Reflex. Bastano pochi trucchi catturare un’immagine migliore, poche mosse di fotoritocco e la nostra foto fa un gran salto di qualità.

Non sempre un mezzo potente aiuta a fare una bella foto, ci vogliono occhio e cuore. Perché non importa con cosa ma come fotografi. Ospite speciale David Mammano che spiegherà come e dove postare le foto per renderle più visibili. (Parte del ricavato del corso verrà devoluto in beneficenza).

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito de La Focale