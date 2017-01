Imparare a prevenire e curare le malattie con l’alimentazione

Scegliere un cibo sano non è solo questione di grassi e calorie. È ormai certo che l’alimentazione è legata alla nostra salute e che almeno un terzo dei casi di tumore e numerose altre malattie cronico degenerative potrebbero essere evitate, se solo mangiassimo correttamente.

Ma in che modo il cibo che mangiamo interagisce col nostro organismo e aumenta o riduce il rischio di ammalarsi? Lo spiegherà Alessandro Scorba, medico chirurgo dell’Istituto di medicina genetica e preventiva di Milano, in tre conferenze che si terranno presso il Salone Estense di Varese: venerdì 20 gennaio alle 21 (il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura delle malattie cronico degenerative), venerdì 17 marzo ore 21 (ruolo della flora batterica nella prevenzione e cura di numerose patologie), venerdì 5 maggio alle ore 21 (Intolleranze alimentari, un approccio teorico per fare chiarezza).

L’iniziativa è dell’associazione l’albero delle farfalle asd in collaborazione con il comune di Varese. È obbligatoria la prenotazione 3336759369 email alberodellefarfalleasd@gmail.com