In 9 mesi il turismo a Varese ha sfiorato il milione di arrivi

I dati provvisori sui flussi turistici a Varese nei primi nove mesi del 2016 sono positivi, in particolare per il segmento del turismo internazionale.

Il numero di turisti da gennaio a settembre dello scorso anno, infatti, ha addirittura superato il dato del medesimo periodo 2015, che incorporava l’“effetto Expo”: +1,4% nel totale degli arrivi, sfiorando quota un milione (994.955).

Un dato complessivamente positivo ma con alcune differenze sostanziali se vi entriamo più nel dettaglio. Se i turisti provenienti dall’estero registrano un incremento del 5,9% (605.317, ovvero il 61% del totale), sono invece in diminuzione gli arrivi di italiani in provincia di Varese (-4,9%).

Ritornando ai dati statistici, per quanto riguarda le giornate di soggiorno, rimangono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno (1.696.670 presenze) ma, considerando che le cifre 2016 sono provvisorie e ancora incomplete, la situazione probabilmente sarà migliore a consuntivo chiuso.

Ecco dunque i dati che riguardano le giornate di soggiorno: ovvero il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi complessivamente.

Sono molto interessanti anche alcuni dati sul tasso di occupazione delle camere ( indica il rapporto tra il numero delle camere vendute e il numero delle camere disponibili per cento); sul prezzo medio per camera venduta (è il ricavo complessivo diviso il numero delle camere vendute nel territorio e nel periodo considerato) e la redditività media delle camere disponibili (indica il rapporto tra il ricavo complessivo e il numero delle camere disponibili nel territorio e nel periodo considerato).

Andando poi ad analizzare nel dettaglio il trimestre estivo, si evidenzia una performance positiva. In particolare, salta subito all’occhio l’ottimo andamento dei flussi interni alla Lombardia: sono oltre 61mila i turisti provenienti dalle province lombarde che hanno visitato Varese da luglio a settembre 2016, quasi 10mila in più rispetto al medesimo periodo 2015; la permanenza complessiva sfiora le 130mila giornate, 32mila in più rispetto all’analogo periodo 2015.

Per quanto riguarda l’estero, invece, il maggior afflusso di turisti è, come si poteva immaginare, proveniente dagli stati europei, segui da Asia, America, Oceania e Africa. Di seguito il dettagli:

Per quanto riguarda invece il target straniero, sempre nel trimestre estivo si registrano risultati positivi per quasi tutti i principali paesi di provenienza esteri: Regno Unito (+38%), Germania (+12%), Belgio (8,4%), Paesi Bassi (7,5%). Fa eccezione la Cina che vede un calo del 40% delle presenze, probabilmente poiché nel 2015 questo dato era fortemente influenzato dagli arrivi per Expo.

«Quest’attenzione nei confronti della destinazione Varese anche nel dopo Expo – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Albertini – costituisce il miglior viatico verso quell’impegno di valorizzazione turistica che la legge regionale attribuisce proprio alle Camere di Commercio in sinergia con la stessa Regione e in collaborazione con gli altri enti locali. In particolare, mi piace sottolineare l’opera avviata sui social network con l’ideazione del brand #DoYouLake? che sta richiamando interesse nei confronti del nostro territorio».

«Il fatto che i numeri tengano anche a un anno dall’Esposizione Universale ci fa particolarmente piacere – dice il presidente provinciale di Federalberghi Frederick Venturi – così come è positivo per il nostro territorio il costante recupero di Malpensa. Certo, per il mio settore alberghiero rimane il problema di una redditività che resta bassa. L’interesse per il territorio è però un elemento che ci aiuterà nel migliorare questo fattore, che è decisivo per l’efficienza operativa delle nostre strutture».

Su OsserVa, portale statistico della Camera di Commercio varesina, tutti i dati provvisori relativi ai flussi turistici, aggiornati al terzo trimestre 2016 (Fonte: elaborazioni Osservatorio Flussi Turistici Provincia di Varese su dati Eupolis Lombardia – ISTAT).