In bici nei luoghi del terremoto per portare gli scaldacollo varesini

Sono arrivati nelle parti più fredde delle Marche, con temperature sottozero, nei più dimenticati paesi del terremoto. Ma gli scaldacollo, delle sciarpe dei cappelli e delle coperte realizzati da Varese in..maglia sono arrivati “sani e salvi” agli abitanti di Pievebovigliana, paese delle Marche colpito dal terremoto.

I manufatti sono delle instancabili associate a “Varese…in Maglia” capitanate da Tonia Calabrese: che, dopo avere spedito centinaia di cappellini e coperte per i bambini siriani, ha coordinato questa spedizione destinata ai terremotati del Centro Italia.

A effettuare materialmente la consegna dei dieci chili di coloratissimi accessori per riscaldarsi è stato però il biker Mauro Fumagalli, del progetto Jemo, un progetto solidale ideato e creato da MarcheBikeLife sulle strade delle Marche all’indomani del terremoto.

“Jemo!” in dialetto marchigiano significa “Andiamo!”: la ciclo-spedizione era composta da tre ciclo-reporter, due fotografi, un videomaker e due membri della logistica.



Per Varese in Maglia comincia un 2017 intensissimo, per progetti e collaborazioni. Per la prima segnalata, la realizzazione a favore della Carita varesina di 1500 quadrotti 30 per 30 per realizzare coperte che vanno concluse ottobre di quest’anno, l’associazione è alla ricerca di lana: chi ne avesse da fornire può contattarle su Facebook, alla loro pagina ufficiale “Varese in… maglia”.