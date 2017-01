In fiamme il tetto di una palazzina

Vari interventi

Nella serata di martedì 10 gennaio, alle ore 22:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, sono intervenuti nel comune di Lonate Ceppino, in via della Crocetta , per incendio tetto.

Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di un’edificio di due piani è stata interessata dalle fiamme

I sedici vigili del fuoco intervenuti con sei automezzi, due autopompe, un carro aria, due autobotti e un’autoscala hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza l’area.