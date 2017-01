In fiamme il tetto di un’abitazione. Venerdì 20 gennaio, alle ore 13:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Castelveccana in località Sarigo, per incendio tetto.

Per cause ancora in fase di accertamento il tetto di una villetta è stato interessato da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Dalle sedi di Varese e Laveno sono stati inviati alcuni fuoristrada in supporto. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili in quanto l’abitazione era raggiungibile esclusivamente con mezzi piccoli. Le fiamme hanno distrutto un locale di pertinenza e venti metri quadri di tetto.