In fiamme una casa a Cugliate

(foto di Simone Manenti)

Un incendio è scoppiato attorno alle 21.30 in un’abitazione in via Leonardo da Vinci, a Cugliate Fabiasco.

Le operazioni di spegnimento in questo momento (22.15) sono in corso.

Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Non si segnalano al momento feriti.