In giro per Hong Kong con Federico

Siete mai stati ad Hong Kong? Questa settimana faremo un giro tra i suoi grattacieli con Federico, un ragazzo di Varese che da anni ha scelto la grande città per continuare i suoi studi. Sarà lui a gestire per una settimana il nostro account Instagram.

Ecco la sua presentazione:

Ciao a tutti, sono Federico, Varesino D.O.C. trapiantato ad Hong Kong! Vivo qui dalla scorsa estate, quando ho iniziato il mio dottorato di ricerca in Management alla Hong Kong University of Science & Technology. Nei prossimi giorni mi attende il compito di farvi scoprire alcuni degli scorci più e meno noti di quella che si è auto-definita “la città mondiale dell’Asia”, sperando di incuriosirvi e di condividere con voi la mia passione e il mio interesse verso la cultura asiatica in generale e quella cantonese in particolare!

Hi there everybody, here is Federico, born and raised in Varese, now transplanted to Hong Kong! I have been living here since last summer, when I started my PhD in Management at Hong Kong University of Science & Technology. In the next few days I will take care of sharing with you some of the more (and less) renowned corners of “Asia’s world city”. I hope I will be able to arouse your curiosity and to share with you my passion and interest towards the Asian culture in general and the Cantonese one in particular!