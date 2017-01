In parrocchia per raccontare la “missione” di Amministratore

Ogni quarto giovedì di ogni mese il percorso formativo della comunità pastorale “Santi Gottardo e Giovanni Paolo II” di Varese prevede una testimonianza. E giovedì 26 gennaio 2017 sarà una testimonianza speciale: saranno infatti protagonisti alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Varese.

Gli amministratori risponderanno ad alcune questioni inconsuete ma centrali nella vita, come: il compito di amministratore dà gioia a chi lo assume? E si tratta di una gioia” interessata” (come direbbe la maggior parte dell’opinione pubblica) o può essere gratuita, libera, che raggiunge l’intimo della persona impegnata? E poi: un politico, un amministratore, può ancora a desiderare di edificare coi suoi concittadini un luogo di gioia in cui vivere, oppure deve limitarsi a far quadrare i conti, puntare alla sicurezza, far girare bene i servizi?

Per avere qualcuna di queste importanti risposte, la comunità ha invitato il vicesindaco Daniele Zanzi, l’assessore all’ambiente Dino De Simone e la consigliera comunale (nonchè medico, e moglie di Daniele Zanzi) Elena Baratelli: a loro le domande verranno poste da un membro della commissione adulti della comunità pastorale.

L’appuntamento è alle 21 nell’auditorium della parrocchia di Sant’Ambrogio Olona, in via Virgilio 34.