In San Vittore il rosario per Luca

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Luca Antonetti, il ragazzo di 26 anni morto nell’incidente stradale di lunedì 23 gennaio.

È infatti stata disposta l’autopsia, come da prassi in questi casi: la data dell’esame però non è ancora stata fissata.

Questa sera, martedì 24 gennaio, parenti e amici si stringeranno intorno ai genitori del ragazzo nella Chiesa di San Vittore a Varese, dove alle 20.30 verrà celebrato il rosario.