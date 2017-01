In vacanza nel mondo del grifone

Lettore e amico di lunga data di Varesenews, il fotografo Franco Aresi racconta con parole e immagini la sua nuova avventura, questa volta nel mondo dei grifoni, splendidi predatori alati che è riuscito ancora una volta a ritrarre col suo inconfondibile stile.

Uno come me, mica fa le vacanze di capodanno nei posti turistici, no, va ad isolarsi in cima alle falesie del Verdon per vivere un’emozione unica, stare a contatto (passavano sopra e sotto di me a meno di 10 metri) con i Grifoni, splendidi rapaci con un apertura alare di m. 2,60.

Non ho faticato a convincere la mia compagna, naturalista ed inanellatrice, a seguirmi, salvo poi farmi promettere che l’avrei portata in un posto civilizzato a terminare le vacanze.

Ogni tanto qualcuno di loro ci degnava di uno sguardo, giusto per capire chi fossero questi rompiscatole con quelle cosa strane in mano a forma di cannone. A volte erano talmente vicini da sentire il rumore dell’aria sulle loro ali, un sibilo che mette i brividi.

Direi che abbiamo finito l’anno con il cuore gonfio di emozioni, tra l’altro Daniela è riuscita a fotografare l’Avvoltoio monaco, specie talmente rara che ne sono stati contati mille in tutta europa.