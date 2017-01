In villa Truffini “i volti della misericordia spirituale”

villa truffini esterno tradate

“I volti della misericordia spirituale”. Questo il titolo del nuovo incontro organizzato dalla Parrocchia Prepositurale Santo Stefano di Tradate, in programma per mercoledì 25 gennaio alle 21 in Villa Truffini. Relatore della serata sarà don Marcellino Brivio, incaricato per l’aiuto ai preti in difficoltà per la Lombardia, ed ex assistente della Gioventù Operaia Cattolica, oltre che ex Cappellano del Carcere di Opera.