Incendi in Liguria, da Varese partiti 15 volontari per Imperia

Nella serata di venerdì 21 gennaio la sala operativa regionale lombarda di Protezione civile ha provveduto ad attivare 3 squadre di volontari, per un totale di 15 persone, del nucleo antincendio boschivo appartenenti alla Comunità Montana Valli del Verbano, provincia di Varese.

«Sono partiti per Imperia e già stamattina saranno operativi». Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia.

In seguito all’emergenza incendi boschivi che da alcuni giorni sta interessando le province di Genova, Imperia e Savona, la Regione Liguria ha infatti richiesto l’intervento di squadre volontarie di Regione Lombardia e di Regione Piemonte, nell’ambito dell’accordo sottoscritto in data 19 novembre 2016 per il supporto operativo vigente tra le Regioni sugli incendi.

SERVIZIO FINO A DOMANI – «Le tre squadre di Regione Lombardia – conclude Bordonali –, che hanno già operato nel territorio imperiese in occasione del gemellaggio dell’estate 2016, rimarranno a disposizione del direttore delle operazioni in servizio in provincia di Imperia fino al pomeriggio di domenica. Ringrazio personalmente questi volontari, che dedicheranno il proprio fine settimana allo spegnimento degli incendi in Liguria dimostrando ancora una volta la grande disponibilità e professionalità della Protezione civile lombarda».