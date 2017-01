Incendio ad Arona, muoiono marito e moglie

Treno contro camion, l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ad Arona, in un appartamento di via Vittorio Veneto, ad Arona.

In casa, al civico 22, si trovavano Giancarlo Barbero 71 anni, ingegnere, la moglie Carla Carpanini, 75 anni, insegnante in pensione e la figlia Chiara, 38 anni. Le fiamme li hanno sorpresi mentre dormivano ed è probabile che i coniugi siano morti nel sonno, asfissiati a causa del fumo. Si è salvata invece la figlia, che è riuscita a uscire su un balcone. Ancora non si conoscono le cause del rogo.