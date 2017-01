Incendio in un appartamento di via Miola. Nella giornata di martedì 10 gennaio, alle ore 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Saronno, per incendio appartamento.

Per cause ancora in fase di accertamento, una unità abitativa, posta al quarto piano di un condominio è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti da diverse sedi con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un carro aria (automezzi per il trasporto di bombole di aria respirabile) hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.