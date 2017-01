Incidente in A8, code per un’ora

a8 ingresso castellanza

Code per un’ora in autostrada A8, dopo lo svincolo di Cavaria, in direzione Varese, a causa di un incidente stradale al km 35,7.

È successo alle 13.42, sarebbero coinvolti più veicoli.

(Foto d’archivio)

L’autostrada ha registrato code per circa un’ora, il traffico è tornato scorrevole intorno alle 14.40.

articolo aggiornato alle ore 14.55 di lunedì 16 gennaio