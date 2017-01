Incidente aereo a Linate, voli dirottati a Malpensa

flightradar, aeerei in coda a malpensa

L’aeroporto di Linate, a Milano, è stato chiuso nel tardo pomeriggio del 5 gennaio 2017 in seguito a un incidente aereo avvenuto intorno alle 18.20.

Un piper turboelica a sei posti di aviazione generale ha effettuato un atterraggio “duro” per una anomalia al carrello, finendo fuori pista e facendo scattare il meccanismo dei soccorsi: dal 118 sono partite diverse ambulanze in codice rosso, mentre anche vigili del fuoco e forze dell’ordine raggiungevano il luogo dell’incidente. I due uomini a bordo comunque non hanno subito ferite gravi.

L’aeroporto resterà chiuso, precauzionalmente, finchè l’aereo non sarà tolto dalla pista: nel frattempo tutti i voli in arrivo sono stati dirottati allo scalo di Malpensa (nella foto, la “coda” di aerei dirottati su malpensa segnalata in tempo reale su flightradar) intasando l’aeroporto della brughiera.