Incidente in A8, code in autostrada

varie gallarate

Un incidente all’uscita dell’autostrada di A8 a Gallarate ha provocato lunghe code nella serata di sabato 28 gennaio. Lo scontro tra due vetture è avvenuta all’uscita dello svincolo intorno alle 19, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Si sono formate alcune code per permettere ai mezzi intervenuti di liberare la strada.