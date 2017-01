Incidente in A8, feriti e code

Foto varie

Il 118 è intervenuto, insieme alla Polizia Stradale, in autostrada A8, per un incidente sulla carreggiata in direzione Milano.

Lo scontro è avvenuto tra Castronno e Solbiate Arno, sul posto è arrivata una ambulanza. Sono coinvolti più veicoli e ci sono almeno quattro feriti, due donne, un uomo di 46 anni e un ragazzo di 23.

Si segnalano code, ma la Polizia Stradale dell’Autolaghi spiega che l’autostrada è aperta al traffico, con restringimento di carreggiata.

(articolo aggiornato alle ore 19.10 di mercoledì 25 gennaio)